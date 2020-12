Il commissario Montalbano Una voce di notte va in onda stasera in tv martedì15 dicembre 2020 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2013 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il commissario Montalbano Una voce di notte trama

Montalbano si accinge a festeggiare il suo compleanno, quando si trova a dare la caccia a un pirata della strada. Si tratta di Giovanni Strangio, che però è lo scapestrato figlio del Presidente della Provincia di Montelusa, Michele Strangio. Subito il commissario comprende di essersi trovato una bella rogna, in particolare quando lo stesso Strangio va da lui per denunciare il ritrovamento del corpo senza vita della sua fidanzata, Mariangela Carlesimo. Nel frattempo, in uno dei maggiori supermercati di Vigata viene scoperto un furto, in cui appaiono subito alcune incongruenze..

Montalbano sottovaluta il caso e lo affida al suo vice Mimì Augello.. Le cose si complicano quando il dirigente del supermercato viene trovato impiccato e in particolare visto che nel consiglio di Amministrazione del magazzino è presente l’onorevole Mongibello. Montalbano comincia a subire pressioni dall’alto, dai politici coinvolti in entrambi i casi, in quanto secondo loro il commissario non sta seguendo le indagini nel modo corretto. Montalbano così sarà costretto a forzare un po’ la mano per risolvere i due misteri agendo in un modo un po’ insolito.

Il Commissario Montalbano La caccia al tesoro: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Antonio Milo, Saverio Marconi, Giovanni Visentin. Si tratta del 25° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella nona stagione televisiva della serie andata in onda nel 2013. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 29 aprile 2013 . La trama si ispira all’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri pubblicato nel 2012 per dalla casa editrice Sellerio.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

