L’Amore non va in Vacanza film stasera in tv 15 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

L’Amore non va in Vacanza è il film stasera in tv martedì 15 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’Amore non va in Vacanza film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2006

REGIA: Nancy Meyers

CAST: Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Rufus Sewell, Edward Burns, Miffy Englefield, Emma Pritchard, Sarah Parish, Bill Macy, Shelley Berman, Shannyn Sossamon, Kathryn Hahn, John Krasinski, Gilbert Esquivel, Hope Riley, Jon Prescott, Lindsay Lohan, Dustin Hoffman, James Franco

DURATA: 138 Minuti

L’Amore non va in Vacanza film stasera in tv: trama

Due donne che non si conoscono e che vivono in paesi lontani una in America e l’altra in Inghilterra hanno qualcosa in comune: entrambe soffrono problemi d’amore tradite dai rispettivi compagni. Il loro incontro avviene su internet dove tra una chat e l’altra decidono di scambiarsi la casa per le vacanze. Il fine è quello di provare esperienze nuove in mondi diversi con la speranza di trovare quella fortuna in amore che sino a quel momento ad entrambe ha voltato le spalle ma …

L’Amore non va in Vacanza film stasera in tv: curiosità

Eli Wallach è presente in un cameo nei panni di un anziano sceneggiatore in pensione.

L’attore Jack Black viene definito come “il nuovo John Belushi”. Si è messo in evidenza nel film School of Rock e in Tropic Thunder.

La regista Nancy Meyers da oltre vent’anni racconta i sentimenti al femminile con una ispirazione basata sul pensiero femminista da Soldato Giulia agli ordini! (1980) a What Women want Quello che le donne vogliono (2000).

Dustin Hoffman appare in un piccolo ruolo nella scena girata nel videonoleggio, quando Jack Black parla del film Il laureato.

Cameron Diaz e Kate Winslet sono piaciute ai giovanissimi infatti hanno ricevuto il premio Teen Choice Award come Miglior film di ragazze ribelli.

Lindsay Lohan e James Franco compaiono nel trailer del film a cui il personaggio di Cameron Diaz sta lavorando.

L’Amore non va in Vacanza streaming

L’Amore non va in Vacanza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’Amore non va in Vacanza film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=ijCz-efusUw&ab_channel=vistipervoi

