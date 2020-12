IL SILENZIO DELL’ACQUA 2 QUARTA E ULTIMA PUNTATA. Mercoledì 16 dicembre 2020 torna in prima serata su Canale 5 la seconda stagione della fiction crime con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Di seguito trama e anticipazioni dell’ultimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Silenzio Dell’Acqua 2 ultima puntata: trama e anticipazioni 16 dicembre 2020

Andrea nega di aver aggredito Elio, ma i fatti sembrano smentirlo. Com’è possibile? Luisa deve scoprire la verità sul collega, mentre l’assassino di Sara e Luca sembra avere mille volti. Matteo, intanto, è sempre più convinto dell’innocenza di suo padre Elio. Questo lo porta anche a incrinare la relazione con la sua ragazza Nina.

Nel frattempo, Don Carlo si imbatte in alcuni inquietanti indizi. Luisa e Andrea sono sulle tracce dell’assassino, ma la verità potrebbe essere più sorprendente di quanto abbiano sospettato. Intanto, il cadavere di Sergio riemerge dall’acqua e le indagini sulla sua morte innescano un meccanismo che rischia di essere letale, ancora una volta.

Il Silenzio Dell’Acqua streaming

La nuova fiction andrà in onda in tv e contemporaneamente in diretta streaming sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire la serie tv anche da smartphone, tablet e pc.

