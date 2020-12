Harry Potter e il Principe Mezzosangue è il film stasera in tv giovedì 17 dicembre 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Harry Potter e il Principe Mezzosangue tutta la saga su Italia 1

L’intera saga cinematografica che racconta le avventure di Harry Potter, i suoi amici Ron Wesley, Hermione Granger e tutta la scuola di magia di Hogwarts nella lotta contro il nemico Voldemort andrà in onda nei lunedì sera di marzo e aprile 2020 (salvo cambi di palinsesto da parte di Mediaset). Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. CALENDARIO DELLA SAGA SU ITALIA1

Harry Potter e il Principe Mezzosangue film stasera in tv: scheda

TITOLO ORIGINALE: Harry Potter and the Half Blood Prince

DATA USCITA: 15 luglio 2009

GENERE: Avventura, Fantasy, Azione

ANNO: 2009

REGIA: David Yates

CAST: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Bonnie Wright, Jessie Cave, Julie Walters, Tom Felton, Jim Broadbent, Warwick Davis, Michael Gambon, Evanna Lynch, Maggie Smith, Fiona Shaw, Timothy Spall, David Thewlis, Ralph Ineson, Mark Williams, Robbie Coltrane, David Bradley, Helen McCrory, James Phelps, Matthew Lewis, Oliver Phelps, Scarlett Byrne, Anna Shaffer, Louis Cordice, Isabella Laughland, Tom Moorcroft, Georgina Leonidas, Teresa Mahoney, Suzanne Toase, Dave Legeno, Charlie Bennison, Freddie Stroma, Natalia Tena, Katie Leung, Frank Dillane

DURATA: 153 Minuti

Harry Potter e il Principe Mezzosangue film stasera in tv: trama

Voldemort continua la sua presa sul mondo magico ma anche in quello dei Babbani, tanto che tutti temono che questa volta il mago Oscuro possa trionfare. La stessa scuola di magia Hogwarts non è più il posto sicuro che era prima. Silente è impegnato a trovare un modo per sconfiggere Voldemort a tutti i costi e cerca di preparare al meglio Harry. Quest’ultimo deve infatti entrare nelle grazie del professor Horace Lumacorno, per scoprire alcuni segreti importantissimi di Voldemort. Intanto c’è tempo anche per le passioni amorose: Harry è sempre più innamorato di Ginny Wesley, mentre Ron è braccato da Lavender Brown, scatenando la gelosia di Hermione.. C’è però poco spazio per le frivolezze, infatti verso la fine dell’anno scolastico, accade una terribile tragedia che lascia nello sconforto tutti quanti.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue film stasera in tv: curiosità

Le riprese sono state effettuate anche nella località medievale di Lacock Abbey, nello Wiltshire negli orari dalle 17:00 di pomeriggio fino alle 5:00 del mattino.

Per la sua interpretazione di Draco Malfoy in questo film, Tom Felton ha vinto il premio come Miglior cattivo agli MTV Movie Award.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue streaming

Harry Potter e l’Ordine della Fenice streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue film stasera in tv: trailer

