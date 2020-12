Prisoners è il film stasera in tv sabato 19 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Prisoners film stasera in tv: cast

La regia è di Denis Villeneuve. Il cast è composto da Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Terrence Howard, Viola Davis, Maria Bello, Melissa Leo, Paul Dano, David Dsasrmalchian.

Prisoners film stasera in tv: trama

Keller Dover (Hugh Jackman) si trova ad affrontare il peggiore incubo per un genitore: la figlia di sei anni, Anna, è scomparsa insieme all’amica Joy e mentre il tempo scorre inesorabile, l’ansia si trasforma in panico. Inizia ovviamente una caccia all’uomo, capitanata dal Detective Loki (Jake Gyllenhaal), che ha come unico indizio un camper fatiscente parcheggiato al lato della strada in cui la famiglia abita.

Loki riesce ad arrestare il suo proprietario, Alex Jones (Paul Dano), ma la mancanza di prove lo costringe al suo rilascio. Mentre la polizia segue diverse piste, la pressione cresce e sapendo che è in gioco la vita di sua figlia, Dover decide prendere in mano la situazione. Ma fino a dove si spingerà questo padre disperato, per proteggere la sua famiglia?

Prisoners streaming

Prisoners streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Prisoners film stasera in tv: trailer

