Pinocchio è il film stasera in tv domenica 20 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Pinocchio film stasera in tv: cast

La regia è di Roberto Benigni. Il cast è composto da Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffré, Mino Bellei, Peppe Barra, Franco Javarone, Max Cavallari, Bruno Arena, Corrado Pani, Kim Rossi Stuart, Luis Molteni, Alessandro Bergonzoni.

Pinocchio film stasera in tv: trama

La storia si basa sul celebre romanzo di Collodi di un burattino di legno che grazie alle magie della Fata Turchina diventa un bambino vero.

Pinocchio film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato nei Cinecittà Umbria Studios di Papigno, frazione di Terni.

La colonna sonora è di Nicola Piovani, che aveva già lavorato con Benigni per La vita è bella.

La pellicola, diretta, scritta, prodotta e interpretata da Roberto Benigni, è costata circa 45 milioni di euro diventando il film più costoso nella storia del cinema italiano.

Nel 2019 è uscito un nuovo film di Pinocchio diretto da Matteo Garrone, in cui Roberto Benigni interpreta questa volta Geppetto.

Pinocchio streaming

Pinocchio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Pinocchio film stasera in tv: trailer

