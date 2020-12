Prima ti sposo poi ti rovino è il film stasera in tv mercoledì 23 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Prima ti sposo poi ti rovino film stasera in tv: cast

La regi è di Joel Coen e Ethan Coen. Il cast è composto da George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush, Billy Bob Thornton, Cedric The Entertainer, Edward Herrman, Dale E. Turner, Camille Anderson, Kitana Baker.

Prima ti sposo poi ti rovino film stasera in tv: trama

Miles Massey (George Clooney), affermato avvocato divorzista di Los Angeles, è all’apice del successo. Ma, una clientela invidiabile, l’ammirazione dei suoi colleghi e un contratto prematrimoniale chiamato con il suo nome non gli bastano più. La noia e la routine rischiano di prendere il sopravvento, Miles cerca disperatamente nuove sfide da affrontare. E il destino lo accontenta. L’avvocato riceve la chiamata del facoltoso filantropo Rex Rexroth.

La sua giovane e spietata moglie Marylin (Catherine Zeta-Jones) vuole il divorzio e, naturalmente, mira a ottenere una buona uscita da capogiro. La causa si prospetta ostica, ma Miles la spunta e Marylin si ritrova con in mano un pugno di mosche. Furente, la donna decide di vendicarsi. Come prima mossa accalappia un magnate del petrolio ricco sfondato. Una volta sposato inizia a tessere la tela che dovrebbe condurla al divorzio e all’agognata ricchezza. Riuscirà, questa volta, a sconfiggere l’odiato Miles?

Prima ti sposo poi ti rovino streaming

Prima ti sposo poi ti rovino streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Prima ti sposo poi ti rovino film stasera in tv: trailer