Concerto di Natale in Vaticano 2020: ospiti, dove vederlo in tv e streaming

Torna anche quest’anno il Concerto di Natale in Vaticano 2020 che andrà in onda su Canale 5 in prima serata giovedì 24 dicembre. L’evento festeggerà la sua 28esima edizione con tantissimi ospiti e artisti sia italiani sia internazionali. Ecco di seguito tutti i cantanti presenti, dove vedere l’evento in tv e streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Concerto di Natale in Vaticano 2020 dove vedere la diretta in tv

Il Concerto di Natale in Vaticano 2020 andrà in onda in prima serata su Canale 5 giovedì 24 dicembre a partire dalle ore 21:20. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Concerto di Natale in Vaticano 2020 streaming

Inoltre, il Concerto di Natale in Vaticano 2020 streaming verrà messo in replica on demand gratuito su MediasetPlay. Infine è possibile guardare in streaming diretta e replica anche sullo smartphone attraverso l’app MediasetPlay, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per la replica del Concerto di Natale in Vaticano 2020 andare su menù, cliccare su Programmi, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella C cercare il titolo e il gioco è fatto.

Concerto di Natale in Vaticano 2020

Il Concerto di Natale in Vaticano è un evento musicale natalizio nato nel 1993 per riunire ogni anno diversi cantanti italiani e internazionali. Una grande kermesse musicale con tanti artisti di ogni nazione, religione e cultura, che si ritrovano a Roma a cantare il Natale. Il tutto in un mix di generi musicali: dalla lirica al rock, passando per il folk, il gospel, la musica classica, la musica etnica e ogni forma di espressione musicale.

Concerto di Natale in Vaticano: ospiti e artisti

Anche quest’anno il Concerto di Natale in Vaticano 2020 illuminerà gli spettatori a suon di canzoni natalizie e saranno tantissimi gli artisti che si esibiranno. Condurranno la serata Federica Panicucci insieme a Don Davide Banzato. Gli ospiti che si esibiranno sono Antonino, Arisa, Malika Ayane, Dotan, Emma Marrone, Roby Facchinetti, Aida Garifullina, Andrea Griminelli, Hong-Hu Ada, Amy Macdonald, Moreno, Nek, Ron, Tosca, Renato Zero. Accompagnerà gli ospiti l’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino con la collaborazione del Maestro Emiliano Facchinetti.

