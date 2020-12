Elf è il film stasera in tv giovedì 24 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

FILM DA VEDERE A NATALE | FILM DISNEY NATALIZI |TUTTO SUL #NATALE

Elf film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 21 novembre 2003

GENERE: Commedia

ANNO: 2003

REGIA: Jon Favreau

CAST: Will Ferrell, James Caan, Edward Asner, Patrick Baynham, Jane Bradbury, Annie Brebner, Zooey Deschanel, Artie Lange, Claire Lautier

DURATA: 95 Minuti

Elf film stasera in tv: trama

Buddy è un bambino curioso che vive in un orfanotofrio. La notte di Natale si infila nel sacco entro il sacco di giocattoli di Babbo Natale. Santa Claus si accorge dell’ospite solo quando ritorna al Polo Nord. Viene adottasto da Babbo Natale e cresce assieme agli altri elfi. Ma ben presto è chiaro che non può vivere come un elfo perchè e tre volte più grande. Buddy allora viene rimandato nel mondo da cui proviene per trovare i suoi veri genitori. Ma a New York tutto è molto complicato e non è facile rintracciare le sue origini… GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Elf film stasera in tv: curiosità

Nonostante un badget di soli 33 milioni di dollari, il film ha ricevuto un notevole successo guadagnando ben 220 milioni di dollari.

Dal film è stato realizzato un musical a Broadway chiamato Elf: The Muscal.

Elf streaming

Elf streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Elf film stasera in tv: trailer

