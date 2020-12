Una poltrona per due film stasera in tv 24 dicembre: cast, trama, curiosità, streaming

Una poltrona per due è il film stasera in tv giovedì 24 dicembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Si tratta di un super classico di Natale che le reti Mediaset propongono ormai ogni anno durante le feste. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un'occhiata ai nostri articoli sul Natale!

Una poltrona per due film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Trading Places

GENERE: Commedia

ANNO: 1983

REGIA: John Landis

CAST: Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Jamie Lee Curtis, Ralph Bellamy, Don Ameche, Kristin Holby, James Belushi, Bo Diddley, Tom Davis

DURATA: 117 Minuti

Una poltrona per due film stasera in tv: trama

I fratelli Randolph e Mortimer Duke, spregiudicati broker di Wall Street fanno una scommessa per verificare se sia la natura o l’educazione a segnare la vita delle persone. Coinvolgono nella scommessa un loro associato, Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) e il barbone Billie Ray Valentine (Eddie Murphy). Le vite di questi ultimi vengono scambiate per fare questo sadico esperimento sociologico. Ma quando i due soggetti vittima dell’esperimento scoprono il tutto, si alleano per portare sul lastrico i loro aguzzini. In loro aiuto verranno anche una prostituta dal cuore d’oro (Jamie Lee Curtis) e il maggiordomo dei Duke. GLI ALTRI FILM IN TV A NATALE

Una poltrona per due film stasera in tv: curiosità

Il soggetto del film era stato scritto dagli sceneggiatori per la famosa coppia comica americana Gene Wilder (Winthorpe) e Richard Pryor (Valentine). Nel 1982, Richard Pryor ebbe un brutto incidente in cui rimase gravemente ustionato. La produzione dovette così pensare a un’altra coppia di comici Eddie Murphy e Dan Aykroyd.

Compaiono in alcune scene con piccoli cammei il regista del film John Landis, il cantante e chitarrista Bo Diddley, Kelly Curtis sorella di Jamie Lee Curtis e il comico Jim Belushi travestito da gorilla.

Il film è stato campioni d’incasso del 1983 ed ha ricevuto ottime critiche. Inoltre ha ricevuto una nomination agli Oscar per la miglior colonna sonora originale firmata da Elmer Bernstein.

Il film ha ricevuto due premi BAFTA a Denholm Elliott e Jamie Lee Curtis come migliori attori non protagonisti.

Una poltrona per due streaming

Una poltrona per due streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Una poltrona per due film stasera in tv: trailer

