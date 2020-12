Ballerina è il film stasera in tv sabato 26 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ballerina film stasera in tv: cast

La regia è di Eric Summer e Éric Warin. Il cast è composto da Elle Fanning, Dane DeHaan, Emanuela Ionica, Alex Polidori, Eleonora Abbagnato, Federico Russo, Sabrina Ferilli, Francesco Prando.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ballerina film stasera in tv: trama

Siamo in Francia, alla vigilia dell’Esposizione Universale del 1889. La giovanissima Félicie, appassionata di danza, vive in un orfanotrofio della provincia condividendo la sua vita con il suo migliore amico, Victor, anche lui con un grande sogno quello di diventare inventore. Insieme i due ragazzi riescono a fuggire alla volta di Parigi. Félicie sogna di entrare all’Accademia del Teatro Dell’Opera.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Superando ostacoli di ogni genere e grazie ad un po’ di fortuna Félicie riesce ad entrare nella rinomata scuola di danza. Sarà la sguattera Odette, la cui promettente carriera di ballerina fu stroncata da un incidente, ad aiutarla a imparare. Odette le trasmetterà la forza e la motivazione per superare gli ostacoli… LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Ballerina streaming

Ballerina streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Ballerina film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili