Loving Vincent è il film stasera in tv sabato 26 dicembre 2020 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Loving Vincent film stasera in tv

Scritto e diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman, il film è il primo lungometraggio interamente dipinto su tela che racconta le opere e la vita di Vincent van Gogh. Rappresenta la nuova frontiera tra arte e cinema. Risulta infatti composto da migliaia di immagini create nello stile di Vincent Van Gogh realizzate da un team di 125 artisti. Questo Painting Design Team ha impiegato un anno per re-immaginare i quadri di van Gogh come se fossero un film. Il risultato del loro lavoro è di enorme impatto visivo ed emotivo. Il film si è aggiudicato il Premio del Pubblico all’ultimo Festival d’Annecy.

Loving Vincent: la rivoluzione tecnologica dell’arte nel cinema

La pellicola rappresenta una innovazione straordinaria nell’ambito dell’esperienza visiva. Grazie all’unione tra arte, tecnologia e cinema avremo l’opportunità di conoscere in modo totalmente nuovo uno degli artisti più amati di sempre. La storia e l’opera del pittore olandese è raccontata attraverso i suoi dipinti e le illustrazioni di centinaia di artisti che hanno illustrato la sua vita attraverso scene dipinte su tela secondo lo stile del grande pittore olandese.

Loving Vincent film stasera in tv su Van Gogh: trama

La trama si sviluppa in Francia, nell’estate del 1891. Armand Roulin, un giovane inconcludente e privo di aspirazioni, riceve da suo padre Joseph che fa il postino una lettera da consegnare a mano a Parigi. Destinatario della missiva è Théo van Gogh, fratello del pittore. L’amicizia tra il padre Joseph e Vincent van Gogh è per il figlio scomoda e sconveniente. Daltronde Vincent era un pittore straniero, capace di atti molto strani come quello di tagliarsi l’orecchio e che è stato internato anche in manicomio. Armand nonostante la sua riluttanza accetta l’incarico, ma non riesce a trovare Théo van Gogh. Armand comincerà un viaggio che lo porterà a conoscere le persone che ebbero dei contatti con il pittore olandese.

Contatterà Père Tanguy, commerciante di colori, e il Dottor Paul Gachet, il medico che si occupò di Vincent nelle sue ultime settimane di vita quando era nel tranquillo villaggio di Auvers-sur-Oise a pochi chilometri da Parigi. Armand andrà poi nella locanda dei Ravoux, dove Vincent visse le ultime settimane e dove morì il 29 luglio 1890 per un colpo di pistola all’addome. Nella locanda incontrerà Adeline Ravoux, la figlia del proprietario, la domestica e la figlia del dottore e farà la conoscenza anche con il Barcaiolo che conobbe Vincent quando dipengeva sulla riva del fiume.

Loving Vincent: attori ritratti nei dipinti

I personaggi del lungometraggio ritratti nelle tele che raccontano la storia del film hanno la fisionomia di famosi nomi del mondo del cinema, rappresentati ciascuno nei dipinti che essi rappresentano:

Douglas Booth (Jupiter: il destino dell’universo, Noah) nel ruolo di Armand Roulin

(Jupiter: il destino dell’universo, Noah) nel ruolo di Armand Roulin Eleanor Tomlinson (Poldark, Il cacciatore di giganti) nel ruolo di Adeline Ravoux

(Poldark, Il cacciatore di giganti) nel ruolo di Adeline Ravoux Jerome Flynn (Game of Thrones) nel ruolo del Dottor Gachet (il dipinto che ha detenuto il record di quadro col prezzo più alto per quattordici anni, il periodo di tempo più lungo di sempre)

(Game of Thrones) nel ruolo del Dottor Gachet (il dipinto che ha detenuto il record di quadro col prezzo più alto per quattordici anni, il periodo di tempo più lungo di sempre) Saoirse Ronan (nomination Oscar per Brooklyn e Espiazione) nel ruolo di sua figlia Marguerite Gachet

(nomination Oscar per Brooklyn e Espiazione) nel ruolo di sua figlia Marguerite Gachet Chris O’Dowd (Le amiche della sposa, IT Crowd) è il postino Joseph Roulin

(Le amiche della sposa, IT Crowd) è il postino Joseph Roulin John Sessions (Filth-Il lercio, Gangs of New York) nel ruolo del fornitore di pittura di Vincent, Père Tanguy

(Filth-Il lercio, Gangs of New York) nel ruolo del fornitore di pittura di Vincent, Père Tanguy Aidan Turner (Poldark, Lo Hobbit) è il Barcaiolo nel dipinto di Vincent, La riva dell’Oise ad Auvers

(Poldark, Lo Hobbit) è il Barcaiolo nel dipinto di Vincent, La riva dell’Oise ad Auvers Helen McCrory (il famoso Harry Potter) nel ruolo di Louise Chevalier, la domestica del Dottor Gachet

(il famoso Harry Potter) nel ruolo di Louise Chevalier, la domestica del Dottor Gachet L’attore di teatro Robert Gulaczyk riveste il ruolo del protagonista del film, Vincent van Gogh

Loving Vincent Van Gogh streaming

Loving Vincent Van Gogh streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Loving Vincent Van Gogh stasera in tv: trailer

