Natale alle Hawaii è il film stasera in tv sabato 26 dicembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Natale alle Hawaii film stasera in tv: cast

La regia è di Stephen Herek. Il cast è composto da Lea Michele, Charles Michael Davis, Bryan Greenberg, George Newbern, Nia Vardalos, Phil Morris, Candace Smith, Dannah Lockett

Natale alle Hawaii film stasera in tv: trama

Olivia Henderson (Lea Michele) è una giovane donna che incontra il suo primo amore d’infanzia durante l’annuale visita di Natale alla sua famiglia nelle Hawaii. Dopo essere rimasti separati per anni, i due vedono riaccendersi la scintilla ma le circostanze sembrano cospirare per tenerli separati.

Natale alle Hawaii streaming

Natale alle Hawaii streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

