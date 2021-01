Achille Tarallo è il film stasera in tv venerdì 1 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Achille Tarallo film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 25 ottobre 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Antonio Capuano

CAST: Biagio Izzo, Ascanio Celestini, Tony Tammaro

DURATA: 103 Minuti

Achille Tarallo film stasera in tv: trama

Achille e Cafè sono cantanti di scarso talento di un repertorio detto “Tamarro Italiano” e il loro manager è un certo Pennabic. Leader del gruppo è Achille, l’unico ad avere un lavoro vero: fa’ l’autista all’ANM. É sposato e padre di tre figli. Abitano in un quartiere popolare, nella zona Ovest della città, fondale e co-protagonista della storia. Ma la vera “ouverture” di tutta l’opera lirica, è la dipartita di Tarallo Ezio, padre di Achille. Pochi giorni dopo, compare, silenziosa e leggera, Kira, giovane e bionda badante bielorussa e …

Achille Tarallo recensione

Questa commedia che mette affettuosamente alla berlina il clichè della napolitanetà, procede stancamente con una serie di gag e siparietti a volte scollegati e confusi. La nota positiva è nelle interpretazioni degli attori. Tra tutti Biagio Izzo sorprende in un ruolo inedito da assoluto protagonista e Ascanio Celestini, nei panni dell’impresario Pennabic, torna al grande schermo con la sua inventiva, la sua capacità di improvvisazione e i suoi impeccabili tempi teatrali. Anche gli attori non protagonisti recitano in modo efficace e divertente. La messa in scena ha molti punti deboli e di certo non viene agevolata da discutibili e immotivati effetti speciali realizzati in computer grafica.

Achille Tarallo film stasera in tv: curiosità

Il film è prodotto da Skydancers e Mad Entertainment con Rai Cinema e distribuito da Notorious Pictures.

La pellicola ha avuto un’anteprima nazionale il lunedì 22 ottobre 2018 a Napoli al Cinema Modernissimo alla presenza dell’attore Biagio Izzo.

Achille Tarallo streaming

Achille Tarallo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Achille Tarallo film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/I-scXZJbulc

