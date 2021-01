C’est la vie Prendila come viene film stasera in tv 1 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

C’est la vie Prendila come viene è il film stasera in tv venerdì 1 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

C’est la vie Prendila come viene film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Le sens de la fête

DATA USCITA: 1 febbraio 2018

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Olivier Nakache, Eric Toledano

CAST: Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve

DURATA: 115 minuti

C’est la vie Prendila come viene film stasera in tv: trama

Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi. Il matrimonio è uno dei momenti più importanti e i due sposi vogliono che tutto sia perfetto. Per organizzare i festeggiamenti per il matrimonio danno l’organizzazione in mano ad un team di esperti, anzi i migliori in circolazione: Max (responsabile del catering), Guy (fotografo), James (cantante/animatore/DJ). Sarà un impegno gravoso l’organizzazione della festa. Ma quelli che devono lavorare a questo evento speciale dovranno vedersela tra sorprese, colpi di scena e grandi risate.

C’est la vie Prendila come viene film stasera in tv: recensione

Il film è una commedia completamente nuova nel suo genere e decisamente deliziosa. I registi Eric Toledano e Olivier Nakache usano la storia dell’organizzazione di un matrimonio per rappresentare una società in cui ogni personaggio è come un ingranaggio essenziale allo sviluppo della vicenda. Una storia corale che regala un alto livello di recitazione da parte di tutti i protagonisti. È un umorismo molto fine e caustico condotto con arte da un Jean-Pierre Bacri impeccabile per questo ruolo di imprenditore troppo gentile e disilluso, che finirà per rivelarsi un esperto della natura umana. Che audacia negli scontri, che inventiva nei dialoghi, mentre la musica che oscilla tra la batteria quando l’agitazione è al massimo, e il pianoforte quando la storia scorre lineare coinvolge lo spettatore nell’atmosfera del film. Tutto il cast di attori è perfetto Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne. E tutto è diretto ad arte.

C’est la vie Prendila come viene film stasera in tv: curiosità

Olivier Nakache e Éric Toledano sono la brillante coppia di registi francesi che hanno firmato nel 2011 il film Quasi Amici (con un incasso circa 426 milioni di dollari).

Il film è stato presentato nella sezione ufficiale al Festival del Cinema di Roma 2017.

Il film è stato girato allo Château de Courances, vicino a Fontainebleau, uno dei castelli appartenuti a Luigi XIII.

C’est la vie Prendila come viene streaming

C’est la vie Prendila come viene streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

C’est la vie Prendila come viene film stasera in tv: trailer

