Chiara Lubich L’amore vince è il film stasera in tv domenica 3 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chiara Lubich L’amore vince tutto film stasera in tv: cast

La regia è di Giacomo Campiotti. Il cast è composto da Cristiana Capotondi, Aurora Ruffino, Miriam Cappa, Eugenio Franceschini, Greta Ferro, Valentina Ghelfi, Sofia Panizzi, Roberto Citran, Paolo Graziosi, Andrea Tidona, Maurizio Fanin, Stefano Fregni, Stefano Guerrieri, Federico Vanni, Olivia Manescalchi, Lele Vannoli.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Chiara Lubich L’amore vince tutto film stasera in tv: trama

Il film omaggia la fondatrice del Movimento dei Focolari. Una storia che racconta l’avventura spirituale e umana di una giovane maestra di Trento che, negli anni della Seconda guerra mondiale, si sente chiamata a costruire un mondo migliore, più unito, diventando testimone e fautrice convinta della fratellanza universale come presupposto di dialogo e pace tra gli uomini.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Una figura carismatica che ha scelto l’amore come bussola della vita e che con il suo messaggio di accoglienza verso il prossimo, senza distinzioni di razza, cultura e credo religioso, ha contribuito a valorizzare il ruolo delle donne nella Chiesa e nella società tratteggiando un cammino ispirato all’unità e al Vangelo.

Chiara Lubich L’amore vince tutto streaming

Chiara Lubich L’amore vince tutto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili