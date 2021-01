Io e Marley è il film stasera in tv lunedì 4 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Io e Marley film stasera in tv: cast

La regia è di David Frankel. Il cast è composto da Owen Wilson, Jennifer Aniston, Alan Arkin, Kathleen Turner, Eric Dane, Nathan Gamble, Clarke Peters, Haley Hudson.

Io e Marley film stasera in tv: trama

Per John e Jenny il giorno delle nozze diviene l’esordio di una nuova avventura insieme. I due si trasferiscono in Florida, trovano un lavoro presso due quotidiani concorrenti e comprano casa. Mentre prende forma il loro progetto di una vita in comune, John, spaventato all’idea di diventare padre, decide di regalare a Jenny un cucciolo di Labrador, Marley, perché lei possa sperimentare una sorta di “prova di maternità”. Nonostante porti con sé un’ondata di scompigli e distruzione, il cucciolone regalerà alla coppia, tra momenti di crisi e alterchi coniugali, un’opportunità di crescita unica e indimenticabile.

Io e Marley streaming

Io e Marley streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Io e Marley film stasera in tv: trailer

