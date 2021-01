L’inventore di giochi è il film stasera in tv lunedì 4 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’inventore di giochi film stasera in tv: cast

La regia è di Juan Pablo Buscarini. Il cast è composto da David Mazouz, Joseph Fiennes, Edward Asner, Tom Cavanagh, Valentina Lodovini, Megan Charpentier.

L’inventore di giochi film stasera in tv: trama

Ivan ha dodici anni e la passione di inventare giochi. In seguito all’inspiegabile scomparsa dei suoi genitori e alla sua partecipazione a un concorso indetto dalla sinistra e misteriosa “Compagnia dei Giochi Profondi”, il ragazzo si ritrova coinvolto in un’avventura che cambierà per sempre sua vita. Dichiarato orfano, Ivan è costretto a frequentare una scuola terrificante, il Collegio Possum, un edificio imponente che sprofonda lentamente ma inesorabilmente nel terreno…

L’inventore di giochi streaming

L’inventore di giochi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

L’inventore di giochi film stasera in tv: trailer

