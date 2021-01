I MISERABILI PRIMA PUNTATA. Su Rai 3 arriva da mercoledì 6 gennaio 2021 in prima serata la mini serie tv prodotta da BBC e ispirata al capolavoro letterario di Victor Hugo. Di seguito ecco trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

I Miserabili prima puntata: trama e anticipazioni 6 gennaio 2021

I Miserabili prima puntata episodio 1. Nel 1815, dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo, la Francia è in ginocchio. Il detenuto Jean Valjean e la sarta Fantine devono decidere il loro futuro. Il passato di Valjean continua a perseguitarlo. Fantine incontra l’amore della sua vita.

I Miserabili prima puntata episodio 2. Fantine lascia Parigi per trovare lavoro e deve prendere una decisione straziante. Jean Valjean ha forgiato una nuova identità e Javert è determinato a catturarlo.

