I MISERABILI SECONDA PUNTATA. Su Rai 3 torna giovedì 7 gennaio 2021 in prima serata la mini serie tv prodotta da BBC e ispirata al capolavoro letterario di Victor Hugo. Di seguito ecco trama e anticipazioni della seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I Miserabili seconda puntata: trama e anticipazioni 7 gennaio 2021

Dopo essere evaso nuovamente dalle prigioni di Toulon, Jean Valjean continua la sua disperata ricerca della piccola Cosette, per mantenere la promessa fatta alla madre sul suo letto di morte di garantire alla piccola un futuro migliore. Finalmente riesce a trovarla e a strapparla dalle grinfie degli abominevoli coniugi Thenardier. Ma Javert, costantemente sulle tracce di Jean Valjean, riesce in breve a localizzarlo e organizza una serrata battuta di caccia all’uomo per arrestarlo nuovamente. All’ultimo momento, con la forza della disperazione, l’eterno perseguitato riesce a sfuggirgli rifugiandosi in un convento di suore, dove la Madre Badessa, convinta della sua innocenza, decide di accogliere e proteggere sia lui che la piccola Cosette.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Passano gli anni: pur di accontentare la sua Cosette, che non se la sente di vivere nella gabbia dorata costruita intorno a lei dal padre allo scopo di proteggerla da un mondo troppo malvagio e pieno di pericoli, Jean Valjean acconsente a lasciare il convento e ad andare a vivere in una dimora bella e sicura, ma in totale solitudine. La legittima ansia di vivere della giovane ragazza causa però un incontro inaspettato con la famiglia Thenardier, che rischia di mettere a repentaglio, oltre che la loro libertà, anche la loro stessa incolumità e costringe Jean Valjean a riprendere la sua interminabile fuga.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I Miserabili streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

I Miserabili: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv I Miserabili basta andare sull’hashtag ufficiale #IMiserabili, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su I Miserabili segui le pagine Facebook: Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

I Miserabili: link utili