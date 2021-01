Renegade Un Osso Troppo Duro è il film stasera in tv sabato 9 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Renegade Un Osso Troppo Duro film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Avventura

ANNO: 1987

REGIA: Enzo Barboni

CAST: Terence Hill, Robert Vaughn, Ross Hill, Norman Bowler, Beatrice Palme, Lisa Ann Rubin, Valeria Sabel, Donald Hodson, Luisa Maneri, Moe Mosley, Gaia D’Onofrio, Royce Clark, Gigi Bonos, Cyrus Elias

DURATA: 107 Minuti

Renegade Un Osso Troppo Duro streaming

Renegade Un Osso Troppo Duro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Renegade Un Osso Troppo Duro film stasera in tv: trama

Renegade Luke è un giramondo che viaggia per le strade americane con il fido cavallo rimorchiato dietro l’auto. Quando il suo amico Moose, ex commilitone in Estremo Oriente, va in carcere, manda il figlio quattordicenne Matt a cercarlo per prendersi cura di lui. I due devono recarsi a inoltre a Green Heaven (Arizona) per prendere possesso della piccola proprietà intestata al figlio. Luke e Matt, nonostante le differenze caratteriali, diventano amici durante il viaggio non senza difficoltà. Infatti sembra che l’arrivo di Matt infastidisca molto qualcuno.. Si tratta dell’avido Lawson , ex capitano di Moose e di Luke, che dopo essersi impossessato di un grosso carico di morfina, aveva poi fatto finire in galera Moose. Lawson vuole impossessarsi di tutta la piccola vallata Green Heaven per i suoi sporchi affari..

Renegade Un Osso Troppo Duro film stasera in tv: curiosità

Il film è stato girato in Arizona, tra Phoenix e Flagstaff.

La colonna sonora della pellicola include alcune canzoni dei Lynyrd Skynyrd: Simple Man e Call Me The Breeze. C’è anche il brano di Nicolette Larson Let Me Be The One.

Ross Hill, nome d’arte di Ross Girotti, è il figlio di Terence Hill. Il giovane purtroppo è morto per un incidente d’auto nel 1990, aveva soli 16 anni. Ha recitato insieme al padre in un altro film, Don Camillo nel 1983.

Renegade Un Osso Troppo Duro film stasera in tv: trailer

