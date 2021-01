The Push film stasera in tv 12 gennaio: cast, trama, streaming

The Push è il film stasera in tv martedì 12 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Push film stasera in tv: cast

La regia è di Paul McGuigan. Il cast è composto da Dakota Fanning, Camilla Belle, Chris Evans, Djimon Hounsou, Cliff Curtis, Joel Gretsch, Neil Jackson, Scott Michael Campbell, Brandon Rhea, Corey Stoll, Nate Mooney.

The Push film stasera in tv: trama

La Division è una strana agenzia governativa che crea un esercito di soldati dalle incredibili doti psicofisiche e in grado di uccidere senza alcuna pietà. Chiunque si rifiuti di sottoporsi agli esperimenti per diventare una vera e propria arma di distruzione, viene sistematicamente eliminato. Nick (Chris Evans), un telepate di seconda generazione, è riuscito a fuggire e a trovare rifugio a Hong Kong, nascondendo per anni le sue abilità di telecinesi.

Quando Cassie (Dakota Fanning), una giovanissima veggente, lo localizza e si presenta da lui per chiedergli aiuto, Nick si ritrova costretto a esporsi. La ragazza gli chiede di rintracciare insieme Kira, dotata di poteri che le permettono di manipolare la mente altrui e un tempo fidanzata di Nick. Kira è in possesso della chiave per abbattere la Division per sempre, ma sulle sue tracce vi sono anche la stessa agenzia e altri telepati…

The Push streaming

The Push streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

