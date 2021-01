CHE DIO CI AIUTI 6 TERZA PUNTATA. Torna su Rai 1 giovedì 14 gennaio 2021 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Che Dio Ci Aiuti 6 terza puntata: trama e anticipazioni 14 gennaio 2021

Che Dio Ci Aiuti 6 terza puntata – episodio 5 Obbligo o verità. Suor Angela ha ormai la certezza di essere legata al passato di Erasmo e non sa se dire la verità al ragazzo. La mente di Ginevra fa brutti scherzi e le ragazze del convento la aiuteranno a fare chiarezza sui suoi sentimenti. Monica si è convinta di essere malata ma Nico, che sottovaluta i suoi sintomi, forse dovrà ricredersi.

Che Dio Ci Aiuti 6 terza puntata – episodio 6 Déjà vu. Un bambino viene abbandonato in casa-famiglia: la sorte di questo neonato colpisce personalmente Erasmo che collabora con suor Angela per cercarne la madre. Nico cerca di stare vicino a Monica, anche se la diagnosi che le è stata comunicata non sembra averla turbata. Intanto Azzurra cerca mille distrazioni pur di non pensare a una dolorosa ricorrenza.

