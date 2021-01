911 EPISODI 17 GENNAIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 17 gennaio 2021 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 17 gennaio 2021

911 Stagione 3 Episodio 3 Squadra di ricerca. Mentre cerca disperatamente Christopher, Buck trova i suoi occhiali. Il giovane teme il peggio, ma non si arrende e continua le ricerche, non avendo il cuore di dare all’amico Eddie una notizia così terribile. Nel frattempo, Bobby ed Eddie aiutano Lena, una vigile del fuoco rimasta separata dalla sua unità, a salvare i superstiti prima che la ruota panoramica crolli a terra. Maddie, intanto, riceve la chiamata di una madre, preoccupata perché non ha notizie della figlia. Athena, alle prese con un gruppo di saccheggiatori, si trova a dover prendere una difficile decisione per salvare la vita di un vigile del fuoco.

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 17 gennaio 2021

911 Stagione 3 Episodio 4 Inneschi. Nella squadra arriva un nuovo vigile del fuoco, si tratta di Lena Bosko e Buck, al momento ricollocato come ispettore antincendi, si sente immediatamente messo da parte. Nel ragazzo crescono rancore e rabbia, che lo porteranno a decidere di citare in giudizio la città, il dipartimento e Bobby. Nel frattempo, Christopher, in seguito ai terribili momenti vissuti durante lo tsumani, soffre di terribili incubi, così Eddie decide di portarlo da un terapista. Anche Maddie si trova ad affrontare brutti ricordi che le riportano alla mente tutte le violenze subite da Doug. Athena, infine, incoraggia Hen e Karen a ingrandire la famiglia.

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

