About a Boy film stasera in tv 17 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

About a Boy Un ragazzo è il film stasera in tv sabato 17 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

About a Boy film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: commedia / drammatico

ANNO: 2002

REGIA: Paul Weitz, Chris Weitz

CAST: Hugh Grant, Toni Collette, Nicholas Hoult, Rachel Weisz, Victoria Smurfit, Isabel Brook, Nat Gastiain Tena, Jonathan Franklin

About a Boy film stasera in tv: trama

Will (Hugh Grant) è un uomo di 30 anni ricco e affascinante, ma è superficiale ed egocentrico. Non ha bisogno di lavorare grazie ai proventi di una canzone famosa scritta dal padre nel 1958. Il suo tempo è dedicato a cose voluttuarie e alle donne. Non vuole relazioni fisse e cerca le sue conquiste tra le mamme single che considera le compagne migliori per relazioni brevi. Entra in contatto con un’associazione per genitori single, e qui stringe casualmente amicizia con Marcus, un bambino che darà una svolta alla sua vita..

About a Boy film stasera in tv: curiosità

Il film è l’adattamento del romanzo di Nick Hornby che ha conquistato il primo posto nelle classifiche inglesi dei libri più venduti.

Emma Thompson e Brad Pitt rifiutarono di entrare a far parte del cast.

Nella cucina di Will si vede uno stemma dell’Inter, invece nella stanza di Ali si può vedere una bandiera dell’Arsenal.

About a Boy streaming

About a Boy streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

