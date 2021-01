I Mercenari 2 è il film stasera in tv lunedì 18 gennaio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I Mercenari 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Simon West. Il cast è composto da Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Scott Adkins, Liam Hemsworth, Novak Djokovic, Charisma Carpenter, Nikolette Noel, Nan Yu, Amanda Ooms.

I Mercenari 2 film stasera in tv: trama

Barney Ross ed suoi uomini tornano a lavorare insieme quando Mr. Church (Bruce Willis) li ingaggia, col ricatto, per un lavoro in apparenza semplice. Devono recarsi tra i monti dell’Europa orientale e con l’aiuto dell’esperta Maggie recuperare un prezioso elemento che si trova in un aereo precipitato. Ma durante l’operazione uno di loro, Tool, viene brutalmente ucciso dal feroce boss Vilain e dalla sua squadra di sanguinari combattenti disposti a tutto. Vilain durante la terribile lotta riesce pure a strappare a Ross l’oggetto per cui tutti sono lì: una scatoletta in cui è custodita una piantina che riporta la localizzazione di 6 tonnellate di esplosivo al plutonio.

Il malvagio uomo vuole cambiare l’assetto geopolitico del mondo intero utilizzando un quell’arma militare. I compagni di Tool, il militare ucciso, tutti al servizio della Cia e ovviamente lo stesso capitano Barney Ross (Sylvester Stallone), giurano vendetta per la morte del loro compagno. Il gruppo di mercenari a cui si sono aggiunti due nuovi membri Billy Timmons (Liam Hemsworth) e Maggie (Yu Nan) mettono a punto nel minimo dettaglio un piano d’azione. La rivalsa per i mercenari arriverà dopo una lunga scia di distruzione tra le fila delle forze nemiche e solo quando..

I Mercenari 2 streaming

I Mercenari 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I Mercenari 2 film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/UIDqdsT0r5M

Stasera in TV sui social

