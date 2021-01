Veleno è il film stasera in tv lunedì 18 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Veleno film stasera in tv: cast

La regia è di Diego Olivares. Il cast è composto da Massimiliano Gallo, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri, Nando Paone, Miriam Candurro.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Veleno film stasera in tv: trama

Una famiglia di agricoltori del casertano vive sulla propria pelle la drammatica contaminazione del proprio terreno dai veleni che i criminali hanno disseminato in gran parte di quel territorio. Cosimo, il capofamiglia, e sua moglie Rosaria si rifiutano con determinazione di abbandonare la propria case e le proprie radici, non piegandosi alle minacce, e le conseguenti ripercussioni, di alcuni esponenti della camorra.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ezio, invece, fratello di Cosimo, assieme a sua moglie, attratto dal facile guadagno, ha accettato la devastazione dei propri terreni. A complicare ulteriormente la lotta dei coniugi, nel contesto di un Paese dove lo Stato sembra aver abdicato alle proprie funzioni e dove l’unico potere riconoscibile e riconosciuto è rimasto solo quello criminale, è la malattia che affligge Cosimo, contratta proprio a causa della tossicità dell’acqua…

Veleno streaming

Veleno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Veleno film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili