Stuck in love film stasera in tv 21 gennaio: cast, trama, streaming

Stuck in love è il film stasera in tv giovedì 21 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Stuck in love film stasera in tv: cast

La regia è di Joshua Boone. Il cast è composto da Jennifer Connelly, Greg Kinnear, Kristen Bell, Logan Lerman, Lily Collins, Liana Liberato, Nat Wolff, Patrick Schwarzenegger, Rusty Joiner, Stephen King.

Stuck in love film stasera in tv: trama

Il noto scrittore William Borgens (Greg Kinnear) è andato in crisi di ispirazione dopo la separazione dalla moglie Erica (Jennifer Connelly), che lo ha abbandonato per un altro uomo. La coppia ha due figli, la primogenita Samantha, che frequenta il college, e l’adolescente Rusty.

Stuck in love streaming

Stuck in love streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stuck in love film stasera in tv: trailer

