Cuori Ribelli è il film stasera in tv martedì 26 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Cuori Ribelli film stasera in tv: cast

La regia è di Ron Howard. Il cast è composto da Tom Cruise, Nicole Kidman, Pat Kinevane, Peadar Lamb, Barry McGovern, Colm Meaney, Dee McCafferty, Wesley Murphy, Steven O’Donnell, Noel O’Donovan, Poll Moussilides, Macdara O’Fatharta, Joan O’Hara, Mark Mulholland, Eileen Pollock, Derry Power, Robert Prosky, Barbara Babcock, P.J. Brady, Brendan Cauldwell, Cyril Cusack, Eileen Colgan, J. G. Devlin, Gary Lee Davis, Kate Flynn, Thomas Gibson, Wayne Grace, Douglas Gillison, Jared Harris, Michelle Johnson, Jimmy Keogh, Naill Toibin, Gerry Walsh.

Cuori Ribelli film stasera in tv: trama

Irlanda, fine Ottocento. In seguito alla morte del padre, Joseph Donnelly decide di vendicarsi del suo signore Daniel Christie reo di aver confiscato, senza giusta ragione, i pochi possedimenti della sua famiglia. Le cose non vanno come previsto. Rocambolescamente Joseph finisce per incontrare (o meglio scontrarsi) con Shannon, la figlia dell’uomo che tanto odia.

Lei, di carattere ribelle, sogna la libertà in America. Joseph decide di aiutarla ad attraversare l’oceano. I due arrivano a Boston. Per guadagnare i soldi necessari a comprare il sognato appezzamento di terra in Oklahoma, Joseph accetta di combattere come pugile. Shannon lavora in un allevamento di polli e come ballerina in un club. Una sera, però, Joseph perde un incontro e i due finiscono sul lastrico…

Cuori Ribelli streaming

Cuori Ribelli streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

