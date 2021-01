I Pompieri è il film stasera in tv sabato 30 gennaio 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I Pompieri film stasera in tv: cast

La regia è di Neri Parenti. Nel cast della divertente commedia ci sono Christian De Sica, Paolo Villaggio, Lino Banfi e Massimo Boldi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I Pompieri film stasera in tv: trama

Una sgangherata squadra di vigili del fuoco di Roma, con il numero 17 (che ovviamente non porta bene), è composta da sei persone, di varia età e di diversa estrazione sociale. Caposquadra è il bolognese Armando Bigotti, sonnambulo con grossi problemi con le donne, Daniele Traversi, giovane rimasto da poco vedovo con un po’ di problemi a gestire la vita da padre.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Alberto Spina è un ragazzo romano che assolve l’obbligo del servizio militare nei vigili del fuoco, Paolo Casalotti è uno dei richiamati al servizio di vigile del fuoco “per errore” visto che non ha mai fatto parte del corpo, ed infine Nicola Ruoppolo, ex pompiere, in piena crisi di mezz’età. Il comandante Pacini, severo e ligio al dovere, dirige una caserma praticamente perfetta, se non fosse per la Squadra 17, che nel bene o nel male finisce sempre a procurargli parecchie gatte da pelare..

I Pompieri streaming

I Pompieri streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I Pompieri film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili