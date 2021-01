USS Indianapolis è il film stasera in tv domenica 31 gennaio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

USS Indianapolis film stasera in tv: cast

La regia è di Mario Van Peebles. Il cast è composto da Nicolas Cage, Thomas Jane, Matt Lanter, Emily Tennant, Tom Sizemore, Brian Presley, Weronika Rosati, Cody Walker, Callard Harris, Emily Marie Palmer, Johnny Wactor, Stan Houston, Adam Scott Miller.

USS Indianapolis film stasera in tv: trama

Nel luglio 1945 durante la Seconda Guerra Mondiale, la USS Indianapolis (uno degli incrociatori più veloci e temuti della marina americana) guidata dal valoroso capitano Charles McVay (Nicolas Cage) deve portare a termine una rischiosa missione top secret, quella che fu la missione più delicata di tutta la guerra: trasportate la prima bomba atomica mai costruita, Little Boy, fino alla base di decollo verso Hiroshima. Nessuno è a conoscenza della missione nemmeno i comandanti delle altre navi delle flotte americane. La USS Indianapolis è assolutamente sola, senza scorta e in completo silenzio radio.

La missione viene portata a termine con successo, ma durante la traversata di ritorno un sommergibile giapponese vede al chiaro di luna la sagoma della nave e con due missili affonda la USS Indianapolis. Vista la segretezza della missione la nave non viene data per dispersa e il suo equipaggio abbandonato per 5 interminabili giorni nel Mare delle Filippine infestato di squali. Dell’equipaggio formato da 1197 uomini sono sopravvissuti solo 317 uomini avvistati casualmente da un velivolo della US Navy in ordinario volo di pattugliamento. A pochi mesi dalla tragedia il Governo degli Stati Uniti cita in giudizio McVay davanti la Corte Marziale con l’accusa di “non aver effettuato le corrette manovre per sottrarsi al fuoco nemico e di non aver dato tempestivamente l’ordine di abbandonare la nave”. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

USS Indianapolis streaming

USS Indianapolis streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

USS Indianapolis film stasera in tv: trailer

