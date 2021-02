Scary Movie 5 è il film stasera in tv giovedì 4 febbraio 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Scary Movie 5 film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: SCARY MOVIE V

USCITO IL: 18 aprile 2013

GENERE: Commedia, Parodia

ANNO: 2013

REGIA: Malcolm D. Lee

CAST: Ashley Tisdale, Lindsay Lohan, Charlie Sheen, Sarah Hyland, Kate Walsh, Molly Shannon, Anthony Anderson, Terry Crews, Heather Locklear, Regina Hall, Simon Rex, Jasmine Guy, Mike Tyson, Snoop Dogg

DURATA: 82 Minuti

Scary Movie 5 film stasera in tv: trama

Dopo che i genitori sono stati uccisi da un fantasma, tre bambini vengono ritrovati in una casa abbandonata dove nel frattempo sono stati cresciuti da un essere maligno che non vuole piu’ lasciarli. Affidati agli zii, un singolare scienziato e una ballerina, i bambini si trasferiscono nella loro nuova casa dove cominciano a verificarsi eventi inspiegabili che non concederanno tregua alla tranquillita’ della famiglia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Scary Movie 5 film stasera in tv: curiosità

Nel film fanno un cameo, interpretando se stessi: Lindsay Lohan, Charlie Sheen, Mike Tyson, Kendra Wilkinson.

E’ la prima pellicola della saga a non avere come protagonista Anna Faris.

La pellicola è stata nominata per tre categorie ai Razzie Awards, i premi per i peggior film dell’anno.

Scary Movie 5 streaming

Scary Movie 5 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Scary Movie 5 film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=WuL54sjZaC4

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili