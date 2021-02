Deadpool 2 è il film stasera in tv domenica 7 febbraio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Deadpool 2 film stasera in tv: cast

La regia è di David Leitch. Il cast è composto da Ryan Reynolds, Josh Brolin, Brianna Hildebrand, T.J. Miller, Zazie Beetz, Jack Kesy, Morena Baccarin, Bill Skarsgård, Shioli Kutsuna, Leslie Uggams, Terry Crews, Eddie Marsan, Andre Tricoteux, Julian Dennison, Stefan Kapicic, Lewis Tan, Karan Soni.

Deadpool 2 film stasera in tv: trama

Sopravvissuto al cancro, e, soprattutto, alla sua “cura”, sconfitto il cattivone Ajax e riconquistato l’amore della sua Vanessa, Wade Wilson, alias Deadpool, affronta una nuova sfida. Questa volta il nemico (ma sarà davvero tale?) si chiama Cable, è una specie di cyborg, viene dal futuro ed è sulle tracce di un giovane mutante. Per salvarlo il nostro eroe decide di formare una nuova, improbabile, squadra: la X-Force! Più divertente, più violento, più surreale e anche più sentimentale…

Deadpool 2 streaming

Deadpool 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Deadpool 2 film stasera in tv: trailer

