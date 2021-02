Troy è il film stasera in tv domenica 21 febbraio 2021 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Troy film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 21 maggio 2004

GENERE: Azione, Storico

ANNO: 2004

REGIA: Wolfgang Petersen

CAST: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Peter O’Toole, Brendan Gleeson, Saffron Burrows, Rose Byrne, Julie Christie

DURATA: 161 Minuti

Troy film stasera in tv: trama

La città di Troia viene attaccata dall’esercito degli Achei, al comando del re Agamennone (Brian Cox) che vuole lavare l’offesa del rapimento della regina Elena (Diane Kruger) da Paride (Orlando Bloom) il Principe di Troia di cui Elena è innamorata. Gli Achei sono guidati sul campo dal mitico Achille (Brad Pitt). I Troiani, pronti a tutto per difendere il loro principe e il loro re Priamo (Peter O’Toole), sono agli ordini del più abile condottiero del popolo di Troia, Ettore (Eric Bana) detto “domatore di cavalli” . Si susseguono dall’inizio alla fine le immagini che riportano battaglie campali e duelli all’ultimo sangue tra gli eroi dei due schieramenti. Ma non mancano scene di diverso genere: famosa quella dell’amplesso fra Achille e Briseide e quella tra Paride e Elena. Il libro originale dell’Iliade si chiude con il rogo funebre dell’eroe Achille, mentre nel film questa parte non è contemplata. È invece inserito il racconto del celebre inganno del cavallo di legno, ideato dal geniale Ulisse (Sean Bean).

Troy film stasera in tv: curiosità

Le riprese del film sono iniziate nell’aprile 2003. Le scene in esterni sono state girate tra Malta, Marocco e Messico, mentre i set interni sono stati allestiti negli Shepperton Studios, nel Regno Unito.

A causa delle tensioni internazionali dovute alla Guerra in Iraq, la produzione spostò il set a Baja California Sur, in Messico.

Il duello tra Brad Pitt (Achille) ed Eric Bana (Ettore) è stato integralmente girato senza uso di controfigure. I due attori per prepararsi dovettero allenarsi per giorni, con temperature che sfioravano i 40°.

Brad Pitt, durante le riprese, si lacerò il tendine di Achille sinistro.

Il cavallo di Troia utilizzato nel film è stato donato al governo turco ed è esposto sul lungomare di Canakkale, cittadina vicina sito archeologico di Troia.

Per rendere più credibili le scene di battaglia tra troiani e greci, Petersen arruolò 300 comparse maschili di nazionalità bulgara e le portò direttamente in Messico, facendole addestrare a dovere per i combattimenti.

Il film ha fatto incetta di nomination e premi internazionali, ma ne ha ricevuta solo una agli Oscar, ed esattamente per i Migliori costumi (Bob Ringwood).

Troy è costato 175 milioni di dollari, ma ha avuto un ottimo incasso internazionale, pari a 497.400.000 milioni di dollari (Usa 133.378.256 milioni di dollari; in Italia 14.878.762 milioni di euro).

Troy streaming

Troy streaming sarà visibile gratuitamente dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset, disponibile per iOS e Android.

Troy film stasera in tv: trailer

