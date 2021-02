IL COMMISSARIO RICCIARDI QUINTA PUNTATA. Lunedì 22 febbraio 2021 torna su Rai 1 la fiction con protagonista Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Commissario Ricciardi quinta puntata: trama e anticipazioni 22 febbraio 2021

Il Commissario Ricciardi quinta puntata – episodio 5 Vipera. Al Paradiso, esclusiva casa di tolleranza nella centralissima via Chiaia, Vipera, la prostituta più famosa, viene ritrovata morta, soffocata con un cuscino. L’ultimo cliente sostiene di averla lasciata ancora viva, il successivo di averla trovata già morta. Chi l’ha uccisa e perché? Mai come ora, Ricciardi si trova diviso tra Enrica e Livia, con la quale ora ha anche un debito di riconoscenza: si tratta dell’amico Modo, che si è messo in guai seri con i fascisti della città.

Il Commissario Ricciardi streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

