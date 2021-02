CHE DIO CI AIUTI 6 NONA PUNTATA. Torna su Rai 1 giovedì 25 febbraio 2021 la fiction con Elena Sofia Ricci con la inedita sesta stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

Che Dio Ci Aiuti 6 nona puntata: trama e anticipazioni 25 febbraio 2021

Che Dio Ci Aiuti 6 nona puntata – episodio 17 Non dire no. Primo, il padre di suor Angela, è in condizioni critiche e ha urgente bisogno di un trapianto di rene. Erasm o è l’unico che potrebbe essere compatibile e la sua esitazione a fare il test getta dei dubbi sulla sua onestà. Intanto Azzurra, che vorrebbe che Monica prendesse in affido Penny, vede la ragazza distratta dall’arrivo in convento di Edo, il figlio di Luca. Per Nico e Monica è un tuffo nel passato.

Che Dio Ci Aiuti 6 nona puntata – episodio 18 Tradimento. È il giorno del trapianto di Primo e tutti sono in trepidazione. Proprio mentre il padre è in sala operatoria, suor Angela scopre una verità sconvolgente. Mentre Azzurra cerca di nascondere a suor Costanza una sua colpa, Nico è alle prese con un caso legale che coinvolge sua sorella Miriam.

Che Dio Ci Aiuti 6 streaming

Inoltre è possibile guardare Che Dio Ci Aiuti 6 streaming diretta e replica delle puntate anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android. Per la diretta basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere. Per le repliche di Che Dio Ci Aiuti andare su menù, cliccare su Fiction, selezionare Tutti A-Z, cliccare nella C, cercare il nome della fiction e il gioco è fatto.

