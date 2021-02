Robin Hood L’origine della leggenda è il film stasera in tv giovedì 25 febbraio 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Robin Hood L’origine della leggenda film stasera in tv: scheda e cast

GENERE: Avventura

ANNO: 2018

REGIA: Otto Bathurst

CAST: Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Paul Anderson, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Tim Minchin, Ulle Bjorn Bengtsson, Declan Hannigan, Roderick Hill, Josh Herdman, Yasen Atour

DURATA: 116 Minuti

Robin Hood L’origine della leggenda film stasera in tv: trama

Al ritorno dalle Crociate, Robin di Loxley (Taron Egerton) scopre che l’intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L’ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare un’audace rivolta contro la potente Corona d’Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra (Jamie Foxx). Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto.

Robin Hood L’origine della leggenda recensione

La pellicola è un entusiasmante film d’azione e avventura che rielabora in chiave moderna la leggenda di Robin di Loxley, un giovane crociato di nobili origini che dà inizio ad una rivolta contro la corrotta corona inglese, divenendo il leggendario Robin Hood. La sceneggiatura propone una nuova e originale visione della storia di Robin Hood, interpretato magnificamente da Taron Egerton, mostrandoci un eroe dalla personalità complessa e diversa da quella portata sul grande schermo da molti attori tra cui Douglas Fairbanks, Errol Flynn e più recentemente Kevin Costner e Russell Crowe. George Steel fa un gran lavoro con la fotografia. Assolutamente curate nei particolari le scenografie di Jean-Vincent Puzos ed i costumi di Julian Day. La colonna sonora di Joseph Trapanes eaccompagna con misura i momenti peculiari del film.

Robin Hood L’origine della leggenda film stasera in tv: curiosità

Taron Egerton, che interpretata Robin Hood, ha portato sullo schermo un’altra leggenda britannica, ancora vivente, sir Elton John in Rocketman.

Il film è prodotto da Leonardo di Caprio e Jennifer Davisson.

La storia di Robin Hood, eroe popolare e leggenda britannica, è stata scritta da Alexandre Dumas padre nel 1863. Ma fin dal 1377 c’erano una ricca tradizione orale sulle gesta dell’erore popolare che rubava ai ricchi per dare ai poveri.

Robin Hood ha ispirato centinaia di film, romanzi, lavori teatrali, fumetti. Al cinema è arrivato per la prima volta nel 1908. Tra gli attori che lo hanno interpretano negli anni troviamo Douglas Fairbanks, Errol Flynn e più recentemente Kevin Costner e Russell Crowe.

Robin Hood L’origine della leggenda streaming

Robin Hood L’origine della leggenda streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Robin Hood L’origine della leggenda film stasera in tv: trailer

