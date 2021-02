Sing è il film stasera in tv sabato 27 febbraio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sing film stasera in tv: cast

La regia è di Garth Jennings. Il cast è composto da Matthew McConaughey, Seth MacFarlane, Reese Witherspoon, Taron Egerton, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Tori Kelly, Francesco Prando, Federica De Bortoli, Alessandro Campaiola, David Chevalier, Chiara Gioncardi, Massimiliano Alto.

Sing film stasera in tv: trama

Ambientata in un mondo come il nostro, ma interamente popolato da animali, è la storia di Buster Moon, azzimato koala proprietario di un teatro con un glorioso passato e un presente disgraziato. Lungi dall’arrendersi, Buster, innamorato della struttura che possiede e intenzionato a preservarla riportandola all’antico splendore, messo dinanzi alla dura realtà ha una sola occasione per risalire la china: produrre la più grande competizione canora al mondo.

A emergere nella gara saranno cinque concorrenti: un topolino piuttosto bravo ma un po’ imbroglione, una elefantina con qualche problema a gestire l’ansia da palcoscenico, una maialina mamma di venticinque cuccioli, una giovane gorilla che proviene da una famiglia di delinquenti e, infine, una porcospino punk-rock che ha difficoltà a liberarsi del fidanzato. Ognuno dei cinque si presenta al teatro di Buster convinto di poter cambiare la propria vita…

Sing streaming

Sing streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Sing film stasera in tv: trailer

