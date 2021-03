Sanremo 2021: scaletta serata per serata e fasi della gara

Il Festival di Sanremo 2021 si svolgerà da martedì 2 marzo a sabato 6 marzo, quando verrà decretato il vincitore. Il 71° Festival della Canzone Italiana avrà come direttore artistico e conduttore Amadeus. Insieme a lui sul palco dell’Ariston ci saranno diverse co-conduttrici e Fiorello. Di seguito in dettaglio la scaletta serata per serata con le prime anticipazioni su quello che vedremo. SCOPRI TUTTO SU #SANREMO2021

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sanremo 2021: scaletta Prima Serata martedì 2 marzo

La serata inaugurale del 71° Festival di Sanremo vedrà 13 artisti della Sezione Campioni e 4 delle Nuove Proposte eseguire per la prima volta la propria canzone in gara. Le votazioni per ognuna delle canzoni avverranno con la giuria Demoscopica. Inoltre per Le Nuove Proposte il voto di Giuria demoscopica, Sala stampa e Televoto porterà all’eliminazione di due concorrenti, mentre gli altri due andranno direttamente alla serata del venerdì. SCOPRI I BIG IN GARA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sanremo 2021: scaletta Seconda Serata mercoledì 3 marzo

Si esibiranno i restanti 13 artisti della Sezione Campioni e 4 delle Nuove Proposte che eseguiranno per la prima volta la propria canzone in gara. Le votazioni per ognuna delle canzoni avverranno con la giuria Demoscopica. Inoltre per Le Nuove Proposte il voto di Giuria demoscopica, Sala stampa e Televoto porterà all’eliminazione di due concorrenti, mentre gli altri due andranno direttamente alla serata del venerdì.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Sanremo 2021: scaletta Terza Serata giovedì 4 marzo

La terza serata sarà quella dedicata ai Duetti per celebrare la canzone d’autore. I Big infatti si esibiranno insieme ad artisti Ospiti italiani o stranieri con canzoni appartenenti al repertorio della musica italiana d’autore. Gli artisti verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quella delle serate precedenti determineranno una nuova classifica. SCOPRI I DUETTI

Sanremo 2021: scaletta Quarta Serata venerdì 5 marzo

Si esibiranno tutti e 26 i Big con le loro canzoni in gara a Sanremo 2021 che verranno votate questa volta dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica dei Big. Inoltre la serata sarà dedicata alla gara delle Nuove Proposte. I 4 giovani rimasti nella competizione si esibiranno e verranno votati da Giuria Demoscopica + Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web + Televoto del pubblico. La canzone più votata verrà proclamata Vincitrice della sezione Nuove Proposte.

Sanremo 2021: scaletta Quinta Serata Finale sabato 6 marzo

Si terrà sabato 6 marzo la Finale del Festival di Sanremo 2021. Tutti e 26 i Big si esibiranno nel loro brano in gara e verranno votati dal Televoto del pubblico. I tre cantanti più votati verranno votati questa volta da: Giuria Demoscopica + Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web + Televoto del pubblico. Da qui uscirà il podio definitivo e il Big con più voti verrà proclamato vincitore del 71° Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2021 sui social

Come ormai succede da qualche anno, anche il Festival di Sanremo è diventato super social. Infatti sarà possibile seguire le serate e commentare in diretta tramite gli hashtag ufficiali #sanremo2021 #FestivalDiSanremo #SanRemo71. Inoltre sono disponibili su Facebook, Twitter e Instagram i profili dedicati alla kermesse.

Per essere sempre aggiornato su Sanremo 2021 segui le pagine Facebook: Sanremo 2020 News Festival vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Sanremo 2021: link utili