Soldado è il film stasera in tv giovedì 4 marzo 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Soldado film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Sicario: Day of the Soldadoshare

DATA USCITA: 18 ottobre 2018

GENERE: Azione, Drammatico, Thriller

ANNO: 2018

REGIA: Stefano Sollima

CAST: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Matthew Modine, Manuel Garcia-Rulfo, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Christopher Heyerdahl, Shea Whigham, Jake Picking, David Castañeda

DURATA: 124 Minuti

Soldado film stasera in tv: trama

Nella guerra alla droga non ci sono regole. La lotta della CIA al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre il confine americano. Per combattere i narcos l’agente federale Matt Graver (Josh Brolin) dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro (Benicio Del Toro), la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello. Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile guerra tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale.

Soldado recensione

Questo film è ricco d’azione con gli effetti fisici posti in primo piano rispetto agli effetti visivi. Gli attori sono messi dal regista al centro della struttura narrativa con l’intento di enfatizzare il lato brutale della storia. Infatti il rapporto teso e spesso problematico tra Alejandro e Matt è uno dei ponti focali del film che è tutto un susseguirsi di emozioni, che riguardano i personaggi, i loro progetti. Benicio Del Toro e Matt Graver sono perfetti ciascuno nel proprio personaggio.

Il ruolo della dodicenne Isabela Reyes, figlia del boss di un cartello, è interpretato molto bene da Isabela Moner che riesce ad esprimere con grande facilità le emozioni e a farle percepire allo spettatore. Catherine Keener veste i panni del vice direttore della CIA Cynthia Foard. Dà grande prova del suo talento facendo risaltare nel suo personaggio l’aspetto di durezza da un lato e di femmilità dall’altro mostrando una donna che ha fiducia nella propria intelligenza e che non intende cercare di comportarsi come un uomo per fare al meglio il suo lavoro. La fotografia di Dariusz Wolski, conosciuto per il suo lavoro nella saga I Pirati dei Caraibi e in The Martian, è di altissimo livello con tanti campi lunghi e bei primi piani (stupendi i grossi scontri nel deserto, lungo il confine).

Soldado stasera in tv: curiosità

Questo film segna il debutto americano del regista romano Stefano Sollima (A.C.A.B, Gomorra – la serie, Suburra).

La sceneggiatura è stata scritta dal candidato agli Academy Award® Taylor Sheridan.

Nel film tornano a lavorare insieme il premio Oscar® Benicio Del Toro, nel ruolo di Alejandro, il misterioso procuratore diventato killer, e Josh Brolin, in quello dell’agente della CIA Matt Graver.

Le riprese di Soldado sono iniziate a novembre 2016 in una casa diroccata sotto l’autostrada vicino a Albuquerque, usata per l’ambientazione del quartiere operaio dove vive Miguel a McAllen, Texas. Durante i tre mesi seguenti, le riprese sono state effettuate in New Mexico, ad Albuquerque, nella To’hajiilee Reservation, a Laguna Pueblo, a Bernalillo, al Santa Clara Pueblo, a Belen e Algodones.

Soldado streaming

Soldado streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Soldado film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/mQMR5_NByUo

