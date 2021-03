12 Soldiers film stasera in tv: cast, trama, curiosità, streaming

12 Soldiers è il film stasera in tv sabato 6 marzo 2021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

12 Soldiers film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO: 12 Soldiers

DATA USCITA: 11/07/2018

GENERE: Azione, Drammatico, Guerra

NAZIONALITA’: USA

ANNO: 2018

REGIA: Nicolai Fuglsig

CAST: Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña

DURATA: 130 minuti

12 Soldiers film stasera in tv: trama

Dopo l’11 settembre 2001 gli Stati Uniti pensano a una contromossa immediata, che spezzi il dominio di Al-Qaeda in Afghanistan. L’intento è quello di cercare di ricostituire l’Alleanza del Nord in chiave anti-talebana. Un team delle Forze Speciali americane viene inviato in Afghanistan per stanare i talebani e terroristi di Al Quaeda. Mitch Nelson e i suoi uomini si offrono volontari per questa missione pericolosa al fianco di Abdul Rashid Dostum, signore della guerra uzbeko. I 12 soldati dovranno affrontare 50.000 talebani, combattere contro carrarmati e lanciarazzi in un territorio totalmente ostile e controllato dai fondamentalisti. Non hanno alternative: devono vincere.

12 Soldiers recensione

Si tratta di un ottimo lavoro che dà grande spazio al realismo. Allo spettatore sembra di essere veramente con i 12 soldati a respirare polvere nel deserto dell’Afghanistan. Merito della regia di Fuglsig che nonostante sia al suo debutto dietro la macchina da presa per girare un lungometraggio, si dimostra in grado di realizzare una pellicola che punta all’immedesimazione totale. Viene centrata anche la finalità celebrativa con una storia coinvolgente che ripercorre le gesta di quegli eroi, nel ricordo delle loro azioni.

Il cast è veramente di rilievo e regala una grande performance a partire da Chris Hemsworth. Tra gli altri protagonisti del film si distinguono il sottufficiale Hal Spencer di Michael Shannon e il sergente Sam Diller di Michael Peña.

12 Soldiers film stasera in tv: curiosità

Il film ha incassato nelle prime 4 settimane di programmazione 44,1 milioni di dollari e 16,5 milioni di dollari nel primo weekend.

Nicolai Fuglsig, regista danese, è al suo esordio alla regia di lungometraggi. Ha lavorato soprattutto per la registrazione di spot televisivi. Ha anche realizzato un breve documentario quando faceva il fotografo di guerra nel Kosovo fra il 1998 e il 1999.

La trama è ispirata ad un libro di Doug Stanton, giornalista, sceneggiatore e romanziere, Horse Soldiers (2009). Il libro è nella classifica dei best-seller del Wall Street Journal, di USA Today, del Los Angeles Times, del Chicago Tribune.

Elsa Pataky, che ha interpretato nel film la moglie di Chris Hemsworth, è stata la sua consorte nella vita reale.

Il film è stato girato in New Mexico a partire dal gennaio del 2017 ed è uscito nelle sale americane il 19 gennaio 2018.

12 Soldiers streaming

12 Soldiers streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

12 Soldiers film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=12jRvZY2d7Q

