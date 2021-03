Alì è il film stasera in tv martedì 20 marzo 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:50. La pellicola diretta da Michael Mann ha come protagonista Will Smith. Nel cast anche Jamie Foxx, Jon Voight e Jada Pinkett Smith. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Alì, film stasera in tv: scheda

DATA USCITA: 1 marzo 2002

GENERE: Drammatico, Azione

ANNO: 2001

REGIA: Michael Mann

CAST: Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight, Mario Van Peebles, Ron Silver, Jeffrey Wright, Mykelti Williamson, Jada Pinkett Smith, Nona Gaye

DURATA: 158 Minuti

Alì, film stasera in tv: trama

La vita del leggendario campione dei pesi massimi Cassius Clay, dai suoi successi sportivi al suo impegno come sostenitore della “protesta nera” portata avanti da Malcolm X, alla conversione alla fede islamica che lo porto’ a cambiare il suo nome in Muhammad Alì.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Alì, film stasera in tv: curiosità

Will Smith inizialmente rifiutò la parte. Fu così chiamato da Ali in persona che gli chiese di accettare di interpretarlo in quando era l’unico attore che gli somigliasse davvero.

Albert Hall ha interpretato Elijah Muhammad, mentre diede il volto al suo segretario Baines nel film precedente Malcom X di Spike Lee.

Alì streaming

Alì streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Alì, film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=qU3V3JpGSbs

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili