Lego Batman Il Film è il film stasera in tv sabato 6 marzo 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lego Batman Il Film stasera in tv: cast

La regia è di Chris McKay. Il cast è composto da Claudio Santamaria, Geppi Cucciari, Alessandro Sperduti, Will Arnett, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Zach Galifianakis, Mariah Carey, Michael Cera.

Lego Batman Il Film stasera in tv: trama

Batman (alias Bruce Wayne) è un uomo solo che ha vicino a sè solo il fedele maggiordomo Alfred e il grande affetto che la popolazione che lo ricambia delle sue mirabolanti imprese. Il supereroe tiene lontano da sè le emozioni per evitare la sofferenza come quando ha perso i suoi genitori. Ma gli eventi della vita lo costringeranno ad aprire nuovamente il suo cuore.

Questo sarà dovuto all’incontro con il nuovo capo della polizia Barbara Gordon (futura BatGirl), con la non calcolata adozione di Dick Grayson (futuro Robin) e gli scontri con il micidiale Joker. Batman capirà che nella vita non si possono tenere lontani i sentimenti perchè ci vuole per forza qualcuno da amare e a volte anche qualcuno da odiare. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Lego Batman Il Film streaming

Lego Batman Il Film streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Lego Batman Il Film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

