Via Crucis 2022 con Papa Francesco dove vedere la diretta in tv e streaming

Stasera in tv, Venerdì Santo 15 aprile 2022, si terrà la Via Crucis con Papa Francesco nella suggestiva cornice del Sagrato della Basilica di San Pietro. Di seguito qualche informazione sull’evento religioso, gli orari e dove vedere la diretta in tv e streaming. GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV

Via Crucis 2022 con Papa Francesco

Il tradizionale rito della Via Crucis con Papa Francesco si terrà a cura di Rai Vaticano e Tg1. Anche quest’anno verrò trasmesso dal Sagrato della Basilica di San Pietro il tradizionale appuntamento con la Via Crucis, la commemorazione del doloroso percorso che Gesù fece verso la crocifissione sul Golgota presieduta da Papa Francesco, che alla fine impartirà la Benedizione Apostolica.

Via Crucis 2022 con Papa Francesco: dove vedere la diretta in tv

La Via Crucis 2022 con Papa Francesco andrà in onda in diretta mondovisione dal Sagrato della Basilica di San Pietro Venerdì Santo 15 aprile su Rai 1 a partire dalle ore 21:00 e avrà una durata di circa un’ora e mezza. Sarà possibile seguire la diretta anche in streaming dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Via Crucis 2022 streaming

Per chi non potesse seguire il rito cristiano o volesse rivederlo, la Via Crucis sarà disponibile in replica in streaming gratuito nella sezione dedicata sul sito raiplay.it/programmi/ritodellaviacrucis/. Inoltre è possibile guardare in streaming la diretta anche sullo smartphone attraverso l’app Rai Play, disponibile per iOS e Android: basta andare in alto nel menù, cliccare su Dirette e selezionare il programma che si vuole vedere.

Via Crucis 2022 Papa Francesco sui social

Per commentare in diretta l’evento religioso pasquale è possibile andare su Twitter e utilizzare gli hashtag #venerdisanto (già in tendenza) oppure #ViaCrucis #Colosseo e #PapaFrancesco.

