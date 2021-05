FREEDOM OLTRE IL CONFINE ANTICIPAZIONI. Venerdì 6 maggio 2021 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 6 maggio 2021

Nuovo appuntamento con gli Album di «Freedom – Oltre il confine», in onda giovedì 6 maggio, in prima serata, su Italia 1. Dal nuovo studio virtuale, Roberto Giacobbo propone la quarta serata a tema, ispirata ai più bei viaggi di Freedom. Dal server del programma emergono le immagini più belle, arricchite da nuovi contenuti: la serata è dedicata alle scoperte e ai permessi speciali: un’occasione per vedere luoghi esclusivi chiusi al pubblico o conoscere storie di cui non si è parlato. La puntata apre con il recente ritrovamento di un nuova Linea di Nazca, ovvero la figura di un enorme Gatto di 37 metri, che va ad arricchire l’elenco degli oltre 800 misteriosi disegni trovati in Perù.

Molti misteri irrisolti si trovano anche in Italia: in Sardegna, Freedom visita il Santuario di Santa Cristina, dove si trova uno dei pozzi sacri antichi meglio conservati. Una geometria perfetta utilizzata circa 3000 anni fa, probabilmente per un culto legato all’acqua. Un luogo teatro di antichi rituali. Seguendo la linea dell’acqua Freedom va a Morgongiori, nel cuore del complesso vulcanico di Monte Arci, in provincia di Oristano. Qui Giacobbo entra, attraverso un passaggio strettissimo, in un antico tempio sotterraneo. Accompagnata da esperti speleologi, la squadra arriva fino alla sorprendente scala megalitica rinominata la Scala per Atlantide. Ancora in Sardegna, per raccontare gli effetti di alcune preziose piante medicinali, che oggi attirano aziende farmaceutiche da tutto il mondo. Risorse preziose, uniche, da sempre sfruttate dalla medicina popolare, attraverso formule segrete tramandate di generazione in generazione. Fino a pochi anni fa, si stima ci fossero circa 2.000 persone in tutta la Sardegna, capaci di utilizzare in modo sapiente le erbe officinali che crescono spontanee in terra sarda. Freedom incontra uno degli ultimi depositari di questa tradizione secolare, che opera da sempre senza fine di lucro.

I permessi speciali continuano a Milano, al Castello Sforzesco, dove Giacobbo porta i telespettatori fino in cima alla Torre, per una visuale esclusiva della città. L’Egitto riserva a Giacobbo e al suo pubblico sempre grandi permessi speciali. Zahi Hawass apre la diretta con Giacobbo, da una tomba ancora non studiata: un luogo inviolato ed emozionante, che contiene una mummia con una maschera dorata. Il viaggio di Freedom prosegue verso il Lazio, per un’altra visita sorprendente. É possibile che vicino Viterbo si nasconda una piramide? Da quando è stata ripulita dalla vegetazione che la copriva, viene chiamata la Piramide di Bomarzo, un monumento di pietra il cui significato non è ancora compreso. È stata una scoperta sorprendente, quella fatta da Freedom in collaborazione con il CNR. Grazie a studi e sondaggi con apparecchiature speciali, proprio al centro di Roma è stata trovata l’evidenza di un Obelisco nascosto. Una ricerca appassionante, fatta in parte sotto il Palazzo del Senato.

Infine, Giacobbo condivide un permesso – veramente – speciale concesso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali: per la prima volta le telecamere televisive sono entrate nella Privata Traiani Domus, la casa privata dell’Imperatore Traiano nel centro di Roma. Le sue sale, a 10 metri sotto l’attuale manto stradale, sono splendidamente affrescate e perfettamente conservate, riemerse dalle nebbie del tempo in uno dei sette colli di Roma: l’Aventino.

Il team di Freedom si cala attraverso un tombino nelle viscere del colle, per documentare come si viveva nella casa di un futuro imperatore. Un vero e proprio tesoro nascosto, la cui bellezza sembra non essere stata scalfita dal tempo, un luogo veramente esclusivo nel quale non è possibile entrare.

