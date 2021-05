First Man Il Primo Uomo è il film stasera in tv mercoledì 12 maggio 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

First Man Il Primo Uomo film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Biografico, Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Damien Chazelle

CAST: Ryan Gosling, Claire Foy, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Jason Clarke, Kyle Chandler, Shea Whigham, Patrick Fugit, Corey Stoll, Lukas Haas, Cory Michael Smith, Brian d’Arcy James, Brady Smith

DURATA: 138 Minuti

First Man Il Primo Uomo film stasera in tv: trama

Film biografico sulla vita del leggendario astronauta americano Neil Armstrong del 1961-1969, nel suo viaggio per diventare il primo umano a camminare sulla luna. Esplorando i sacrifici e i costi sulla Nazione e sullo stesso Neil, durante una delle missioni più pericolose della storia del viaggio spaziale.

First Man Il Primo Uomo recensione

Il film è il racconto in prima persona, attraverso gli occhi del primo uomo che ha messo piede sulla luna, del lungo e difficile percorso per realizzare una impresa unica del genere umano. Tuttavia nello sviluppo della trama manca una certa intensità drammatica. Neil Armstrong viene rappresentato soprattutto come una persona dal carattere freddo, poco espansivo, anche nei confronti dei suoi famigliari. Viene trascurato o non evidenziato il lato avventuroso del personaggio: Armstrong ebbe una vita molto affascinante come pilota da combattimento, collaudatore e astronauta e sopravvisse a sei gravi incidenti durante il volo. Ottenne la sua licenza di pilota all’età di 17 anni e fu meritatamente considerato un geniale ingegnere dai suoi colleghi. Si meritò di essere scelto come comandante di Apollo 11. Alla fine della sua carriera piloto oltre 200 diversi aerei. Era un gigante. Quel genio non emerge dal film. Ryan Gosling interpreta molto bene il protagonista e regala una delle migliori interpretazioni della sua carriera. Per quanto riguarda il design della produzione segnaliamo che alcuni effetti speciali e sequenze d’azione sono piuttosto interessanti sul lato realistico in particolare le sequenze della missione Apollo che sono assolutamente spettacolari con alcune immagini spaziali davvero “stellari”. Tuttavia in generale la fotografia lascia a desiderare.

First Man Il Primo Uomo film stasera in tv: curiosità

Scelto come film d’apertura, in Concorso, della 75a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

James R. Hansen, co-produttore del film, è l’autore della biografia autorizzataPrimo uomo: La vita di Neil A. Armstrong (Simon and Schuster, 2005, 2012).

Alcune delle voci ascoltate nel film sono registrazioni effettive del programma spaziale. Ad esempio, quando l’Apollo 11 atterra sulla luna, la risposta di Houston è quella originale e quella dell’astronauta Charlie Duke, che ebbe il compito di comunicare con Apollo 11 durante l’atterraggio.

La musica originale composta da Justin Hurwitz include vari strumenti non comuni tra cui theremin, il sintetizzatore Moog e un Echoplex che danno alla partitura la sua unicità.

First Man Il Primo Uomo streaming

First Man Il Primo Uomo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

First Man Il Primo Uomo film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/froFJdUPrNE

