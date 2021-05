FREEDOM OLTRE IL CONFINE ANTICIPAZIONI. Venerdì 13 maggio 2021 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 13 maggio 2021

La serata si apre con gli “infernotti” di uno storico palazzo di Via Po, a Torino, attualmente chiusi al pubblico. Strutture sotterranee, che nei secoli sono serviti da cantine per la conservazione di cibi e bevande, da rifugi durante le guerre e persino utilizzati dalla carboneria in epoca risorgimentale. Quelli posti all’ingresso della città piemontese fungevano da “punti anti epidemia”. Da Napoli, Freedom racconta per immagini la Piscina Mirabilis, la Cattedrale dell’Acqua, un’enorme cisterna che doveva rifornire la più importante flotta dell’Impero Romano stanziata nel porto di Miseno, un’insenatura naturale nel Golfo di Napoli.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 13 maggio 2021

A Roma, il viaggio di Freedom prosegue all’interno della fontana più famosa del mondo: la Fontana di Trevi. Con Giacobbo, i telespettatori scoprono i segreti che si nascondono nel suo sottosuolo, scendendo attraverso una delle scalinate più belle per giungere alla struttura che alimenta la fontana. Si tratta dell’Acquedotto Vergine, uno degli undici acquedotti storici che portavano acqua alla Capitale e l’unico a essere rimasto sempre in funzione. Un percorso straordinario mostrato in TV per la prima volta, da Freedom. Per conoscere il sotterraneo più curioso e divertente mai mostrato da Freedom, Giacobbo vola in Irlanda, in un luogo dove si dice che abitino i folletti e dove per qualcuno è ancora possibile vederli!

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 13 maggio 2021

Tornato in Italia, Freedom entra nella sala sotterranea più grande del mondo: la Grotta Gigante di Trieste. Un vero e proprio monumento plasmato dalla natura in 10 milioni di anni. Goccia dopo goccia, l’acqua ha creato 3.000 cavità sotterranee, accessibili grazie a una scalinata di 500 gradini (interamente percorsa dal team). Dal Nord si passa alla Sicilia, alla scoperta del Colosseo Nero, l’anfiteatro romano secondo per grandezza soltanto al Colosseo di Roma. Si trova sottoterra, in pieno centro, a Catania. Nella città dell’Etna, Giacobbo racconta anche la storia del Velo di Sant’Agata che, secondo la tradizione, ha protetto nel tempo la città dalla lava. Per osservare da vicino la preziosa reliquia, Freedom ha ricevuto un permesso speciale dell’Arcidiocesi.

Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 13 maggio 2021

Freedom torna quindi nell’Antica Roma, per vedere il Mitreo dell’Ara Massima di Ercole, un luogo esclusivo dedicato al culto di Mithra, un’antica divinità che 2.000 anni fa era talmente diffusa da competere con il cristianesimo. Un sito di eccezionale importanza, che ancora oggi custodisce alcuni segreti di questo antico e misterioso culto. Uno dei tanti permessi speciali di Freedom. Infine, la Campania, per entrare nella Napoli sotterranea, dove si nasconde una delle città nascoste più grandi del mondo. Giacobbo esplora la rete di cunicoli collegata alla Galleria Borbonica, fatta di antiche cave, immense cisterne e rifugi antiaerei della Seconda guerra mondiale. Immagini uniche, grazie all’inedito punto di vista offerto dal drone di Freedom che, nonostante le difficoltà del luogo, ha volato tra i cunicoli.

Freedom Oltre Il Confine streaming

Il programma di roberto Giacobbo Freedom Oltre Il Confine streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

Freedom Oltre Il Confine social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate del programma Freedom Oltre Il Confine basta andare sull’hashtag ufficiale #FreedomOltreIlConfine, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook del programma.

Per essere sempre aggiornato su Freedom Oltre Il Confine segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Freedom Oltre Il Confine: link utili