Shazam! è il film stasera in tv domenica 23 maggio 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Shazam! film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Fantasy, Fantascienza

ANNO: 2019

REGIA: David F. Sandberg

CAST: Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Grace Fulton, Jack Dylan Grazer, Ian Chen, Adam Brody, Faithe Herman, Jovan Armand, Djimon Hounsou, Cooper Andrews, Marta Milans, D.J. Cotrona

DURATA: 132 Minuti

Shazam! film stasera in tv: trama

Questo film diretto da David F. Sandberg (Annabelle: Creation), con Zachary Levi svela le origini del supereroe DC Comics è ora arrivato nelle sale italiane. Il quattordicenne Billy Batson è un ragazzo puro di cuore, abituato a saltare da una famiglia affidataria all’altra. Ma, grazie alla magia di un vecchio mago, che decide di farne il suo campione, scoprirà di aver bisogno di una sola parola per poter salvare il mondo: SHAZAM! Sarà in grado di usare i super poter gli sono stati donati per combattere Dr. Thaddeus Sivana e le forze del male che controlla? Completano il cast del film: Asher Angel, Jack Dylan Grazer e Mark Strong.

Shazam! recensione

Il film anche se è sempre ambientato nell’universo DC, sorprende con un proprio tratto distintivo nell’ironia e con il suo essere incentrato sulla famiglia. La trama mescola perfettamente l’azione e la commedia pur mantenendo le componenti necessariamente emotive necessarie per farne una storia significativa. La recitazione di tutto il gruppo di attori è di buon livello. Zachary Levi è molto credibile come quattordicenne in un corpo adulto, riesce ad essere divertente, energico, carismatico e sembra che sia nato per interpretare questo personaggio. Certamente raccomandato a tutti i fan dei super eroi.

Shazam! film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura è di Henry Gayden ed è tratta da una storia scritta dallo stesso Gayden insieme a Darren Lemke.

Il team creativo che ha collaborato con Sandberg include il direttore della fotografia di Annabelle: Creation Maxime Alexandre, la scenografa Jennifer Spence, la montatrice Michel Aller e la costumista Leah Butler

Shazam! streaming

Shazam! streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Shazam! stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

