Il Commissario Montalbano La Luna di Carta va in onda stasera in tv lunedì 25 maggio 2021 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2008 e si ispira all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

Il Commissario Montalbano La Luna di Carta: trama

La storia dell’episodio in onda stasera su Rai 1, dopo aver visto Montalbano alle prese con le corse di cavalli la settimana scorsa, torna negli ambienti più famigliari ai fan della serie. Oltre a Luca Zingaretti e Cesare Bocci, La Luna di Carta vedrà nel cast anche Antonia Liskova e Francesca Chillemi che vestono i panni rispettivamente di Elena e Teresa. La puntata si apre con il ritrovamento di un corpo senza vita, quello di Angelo Pardo, che è stato ucciso con un colpo di pistola nel soggiorno di casa sua a Vigata. Visto che l’uomo era solito avere molte amanti, gli inquirenti pensano subito ad un delitto passionale, ma il Commissario Montalbano crede diversamente. Continuando a indagare insieme a Fazio e Catarella, il protagonista arriverà a due donne, Elena e Michela..

Il Commissario Montalbano La Luna di Carta: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni, Salvatore De Mola. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Francesca Chillemi, Pia Lanciotti, Antonia Liskova, Giovanni Visentin. La Luna di Carta è il 18° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella settima stagione televisiva della serie andata in onda nel 2008. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 17 novembre 2008. La trama si ispira all’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri pubblicato nel 2008 per Sellerio Editore come nono libro della serie dedicata a Montalbano.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

