Il Commissario Montalbano L’età del dubbio va in onda stasera in tv mercoledì 26 maggio 2021 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2011 e si ispira all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Di seguito ecco trama, alcune curiosità e dove vederlo in streaming. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Commissario Montalbano L’età del dubbio: trama

Montalbano si risveglia da un bruttissimo incubo: ha infatti sognato il proprio funerale, a cui non partecipa Livia per ragioni misteriose.. Questo sogno mette il Commissario di cattivo umore, il tutto aggravato dal terribile temporale che si abbatte a Vigàta allagando tutto. Improvvisamente Montalbano scorge in strada una ragazza intrappolata nella sua auto che sta per sprofondare nel fango e la salva. La giovane quindi si presenta: si chiama Vanna Digiulio, viene da Palermo e ha appuntamento al porto turistico di Vigàta per incontrare la zia in arrivo con il suo yacht. Quando lo scafo arriva, la zia denuncia il fatto che il suo equipaggio ha trovato un cadavere in mare di un uomo avvelenato su un canotto. A questo punto però Vanna scompare e sua zia resta molto sorpresa quando Montalbano le fa domande sulla nipote..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il commissario Montalbano L’età del dubbio: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni, Salvatore De Mola. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Isabella Ragonese, Ana Caterina Morariu, Caterina Vertova, Paolo Gasparini, Pino Torcasio. L’età del dubbio è il 22° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella ottava stagione televisiva della serie andata in onda nel 2011. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 4 aprile 2011. La trama si ispira all’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri pubblicato nel 2008 per Sellerio Editore come quattordicesimo libro della serie dedicata a Montalbano.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Il Commissario Montalbano: seguilo con noi

Per commentare in diretta i film di Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti basta andare sull’hashtag ufficiale #Montalbano, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Il Commissario Montalbano segui le pagine Facebook: Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Il Commissario Montalbano: link utili